Endine edukas mööbliäri tüürib pankrotti

Seni ühest vägevaimast eritellimusmööbli tootjast Sarkopist on endise kaitsepolitseiniku Indrek Põdra osalemisel alles jäänud riismed: tootmishoones on tegevus lõppenud, palgad on maksmata ja kohus peatas firma saneerimismenetluse, kirjutab Äripäev.