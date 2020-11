Endine Eesti Energia juht Sandor Liive määrati Rail Balticu ühisettevõtte nõukogusse

"Sandor Liive toob Rail Balticu ühisettevõttesse laialdase kogemuse nii riigi- kui ka eraettevõtete juhtimisel, mis aitab kahtlemata kaasa Baltimaade ja Euroopa jaoks üliolulise raudteeühenduse lõpuleviimisele," ütles RB Rail AS-i Eesti aktsionäride esindaja ja OÜ Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg.

Sandor Liive on töötanud juhtivatel kohtadel Tallinna Sadamas ja riiklikus energiafirmas Eesti Energia. Viimast juhtis ta aastatel 2005-2014. Praegu tegutseb Liive erinevate ettevõtete juures.

Ta on erakapitali investeerimisfondide vanemnõustaja, idufirma Tuleva nõukogu liige ning Pakri Teadus- ja Tööstuspargi nõukogu esimees. Ka on Liive osanik Eestisse esimest tuumajaama rajada soovivas ettevõttes Fermi Energia.

RB Raili nõukogu koosneb kuuest liikmest, kes valitakse kolmeks aastaks. Iga aktsionär nimetab kaks nõukogu liiget. Nõukogu ülesanne on valida ettevõtte juhtkond, luua ettevõtte juhtimiskeskkond ning anda strateegilisi suuniseid.

RB Raili nõukogusse kuuluvad Eesti poolt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas ja nõukogu sõltumatu liige Sandor Liive, Läti poolt sealse transpordiministeeriumi aseriigisekretär Ligita Austrupe ja nõukogu sõltumatu liige Anrī Leimanis ning Leedu poolt AB LTG INFRA tegevjuht Karolis Sankovski ja AB LTG juhatuse esimees Romas Švedas. RB Raili nõukogu esimees on Anrī Leimanis.

RB Rail AS on Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõte, mis loodud selleks, et koordineerida Rail Balticu projekti elluviimist – kiirraudtee taristu ehitust Tallinnast Leedu-Poola piirini. RB Rail AS on Rail Balticu projekti keskne koordinaator. Ettevõtte tegevusvaldkonnad on raudteeliini projekteerimine, ehitamine ja turustamine.