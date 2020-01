Endine Eesti IT-juht ministrikohta vastu ei võtaks

„Sa ei pea olema minister selleks, et valdkonda aktiivselt arendada. Eesti IT-kogukond on ikkagi niivõrd väike, et siin ei ole mingit takistust valdkonda panustada. Lihtsalt tee,” põhjendab Kotka.

Ta meenutab, et nelja aasta jooksul, kui ta riigisektoris töötas, vahetus minister viis korda. „Me tegime ikkagi oma asja.” Ent ta ei arva, et seda ministrikohta pole Eestile üldse vaja. „Mul on alati silme ees Alexander Stubb, kui ta oli Soome ekspordiminister. Ta oli riigi number üks müügimees,” märgib Kotka.

Kevadel loodud valitsus muutis senise ettevõtlus- ja IT-ministri nimetuse väliskaubandus- ja IT-ministriks. Vähem kui aastaga on selles ametis jõudnud olla kolm inimest. Marti Kuusik sunniti koduvägivalla kahtluse tõttu ametist taanduma juba teisel ametisoleku päeval, saades sellega taasiseseisvunud Eesti lühima ametiajaga ministriks.

Ka tema järeltulijal Kert Kingol ei läinud oluliselt paremini, ta pidi pärast poolt aastat ametisolekut taanduma, kuna jäi valega vahele. Mullu novembrist on selles ametis Kaimar Karu, kellel on eelmise kahe ministriga võrreldes kõige enam olnud kokkupuudet ka IT-sektoriga.