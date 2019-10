Endine Eesti Panga juht Ardo Hansson meenutab: Laari esimese valitsuse katsumused olid ikka päris jubedad

Eestisse esimest korda tagasi tulles olite tollase peaministri Mart Laari nõunik. Nüüd juhib Laar teist ametiaega Eesti Panga nõukogu. Kuivõrd tundsite ametis olles, et suhtlesite sama inimesega? Ajad on muutunud ja inimesed kipuvad muutuma koos nendega.

Ajad on ikka kardinaalselt muutunud. Mart Laari valitsuse aega ja praegust ei saa võrrelda. Ja loomulikult on inimesed vahepeal paarkümmend aastat vanemaks saanud. Jumal tänatud, et elame pigem rahulikumal ajal. Laari esimese valitsuse katsumused olid ikka päris jubedad.

Mart Laar sai keskpanga nõukogu esimeheks poliitilise sinekuuri tulemusena. Kuidas te sellesse suhtute?

Mina ei tea täpselt, kuidas olid poliitilised kokkulepped tehtud, et hääled kokku tuleksid.

Inimlikult on arusaadav, et ekspeaministrile püütakse tekitada koht, mis on tema vääriline. Samal ajal on Laarile ette heidetud majandusteadmiste puudumist. Teiseks eeldab see koht apoliitilisust, mis on Isamaa auesimehe puhul küsitav.

Minu meelest on ta nõukogu juhtinud demokraatlikult ja õiglaselt. Ta on olnud hea panganõukogu esimees. See on teine teema, miks need asjad viimastel kuudel niimoodi venima hakkasid, aga seda ei oska ma hinnata.

Loe pikka ja avameelset intervjuud endise Eesti Panga presidendiga lähemalt reedest LP-st.