Endine IT-minister: Kert Kingo kaua vaid eesti keeles töötada ei saa

Greete Palgi RUS 54

Vastne IT- ja väliskaubandusminister Kert Kingo tegi sel nädalal teatavaks, et väldib ministrina välisreise nii palju kui võimalik ning kui on sunnitud lähetusse minema, räägib kohtumistel üksnes eesti keeles. Sotsiaaldemokraadist endine IT- ja ettevõtlusminister Rene Tammist sõnas, et sääraselt pole võimalik seda ministrirolli täita.