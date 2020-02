Endine Nelja Energia juht Tootsi kõrgest hinnast: Eesti Energial on seda projekti kindlasti vaja

"Tootsi projekt on pika ajalooga projekt ja on teada, et Eesti Energial on olnud suur huvi selle koha vastu. On olnud erinevad juriidilisi takistusi, miks ei ole saanud seda tehingut läbi viia. Ilmselt see oli ka üks teguritest, et Eesti Energial kindlasti oli seda projekti vaja. Nad ei ole seda ka varjanud, nad on seda avalikult ka välja öelnud, et aktsiate avaliku pakkumise jaoks on neil sellist suurt arenguprojekti vaja," rääkis Kruus.

Tema sõnul on Tootsi ala tähtis ka sellepärast, et Eestis on suurte tuuleparkide rajamine üha raskem, sest enamus territooriumist on kaitseministeeriumi keelu all, kus tuulikuid rajada ei saa. "Antud kohas on planeeringud kehtestatud ja see on võimalik. Selle võrra on tegemist palju huvitavama objektiga," lisas Kruus. Küll aga usub ta, et tarbija elektrihinda Tootsi eest pakutud suur summa mõjutama ei hakka.

Martin Kruus oli Eesti ja Baltikumi suurima tuuleenergiafirma Nelja Energia juht ja väikeosanik 2018. aastani, kui ettevõte müüdi selle norrakatest suurosanike initsiatiivil Eesti Energiale ligi poole miljardi euro eest. Selle järel sai Eesti Energia tütarfirmast Enefit Greenist Eesti suurim tuuleenergiatootja, kellele kuulub 88% Eesti tuuleenergiaturust.