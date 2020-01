Endine reformierakondlane Remo Holsmer asus juhtima ehitusseadmete rendiettevõtet Cramo

„Olin Cramo eelkäija AS Ehitustööriista sünni juures 25 aastat tagasi ning näinud nii väga häid kui ka keerulisemaid aegu. Vedada on teinekord raskem kui tuules olla, aga Cramol on see edukalt õnnestunud,“ märkis Toomas Linamäe. Tema sõnul annab ta juhtimise uuele põlvkonnale üle väga põneval ajal.

„Nimelt on Hollandi ettevõte Boels Rental teinud pakkumise Cramo grupi aktsiate ostmiseks ning suure tõenäosusega seisab ees kahe ettevõtte liitumine,“ põhjendas Linamäe. Ta usub, et ettevõte jätkab usaldusväärse teenuse pakkumist ka pärast seda.

Tegevjuhi kohale asub senine ettevõtte arendusjuht, varasemalt Reformierakonna ridades riigikokku kuulunud Remo Holsmer. Reformierakonna liige oli ta kuni eelmise aasta 21. detsembrini. Holsmeri kinnitusel vaatab ettevõte alanud aastale positiivse noodiga otsa, isegi kui ehitussektor näitab mõningaid jahtumise märke.

„Me ei pelga rohkem tööd teha ja meil on selleks tööl head inimesed. Oleme olemas ka mittetavapäraste olukordade lahendmisel ja valmis olema rohkemat kui vaid ehitusseadmete rendiettevõte,“ märkis Holsmer.

„Mis tulevikku puudutab, siis lisaks võimalikule liitumisele Boelsiga on meil plaan arendada oma digitaalsed lahendusi ning pakkuda klientidele uusi teenuseid,“ lisas ta. Holsmeri ja Cramo suhted lähevad ajaloos pikemalt tagasi. Aastatel 2005-2009 töötas ta Eesti viimase 15 aasta edukaima korvpalliklubi BC Kalev/Cramo mänedžerina.

Cramo Estonia on asutatud 1995. aastal. Ettevõtte käive on ajavahemikus 2016-2018 ainult kasvanud. Kui 2016. aastal oli see veel 17,5 miljonit eurot, siis 2017. aastaks küündis see ligi 21 miljonini ning 2018. aastal üle 23 miljoni euro.