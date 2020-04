Endine VKG juht Jaanus Purga: uut põlevkiviõlitehast ei tule

Põlevkivi hind moodustab õli hinnast väga jämedalt ca 50%, muud muutuvkulud 15% ja püsikulud 35% ( uue tehase puhul rohkem). Seega ühe õlitonni hind on jämedalt 240 eurot. Ühe õlitonni müügihind (arvutatakse Rotterdami bunkerkütuste LSFO hinna põhjal valemiga) on täna 100-140 dollarit/tonn ja iga tonni õli müügiga teenitakse kahjumit vähemalt 100 eurot. Sama madal oli põlevkiviõli müügihind viimati 2002. aasta alguses.

Põhjus 3. Põlevkiviõli tootmine jõuab „nulli" nafta hinna juures 45 dollarit/barrel. Eesti Energia väitel on tasuvuse piir uue õlitehase jaoks 45 dollarilise naftahinna juures, sealjuures esimese Enefit tehase tasuvusarvutuses oli see piir 70-80 dollarit (Harri Mikk, Eesti Energia). Oletame, et 45 dollarit on õige. Tuleb arvestada, et selle hinna juures taastub suures mahus USA kildanafta tootmine, mis omakorda põhjustab ületootmist maailmas ja viib hinna alla või paremal juhul hoiab samal tasemel (mis on kasulik nii Venemaale, USA kildanaftale kui väiksematele OPECi partneritele, saudidel on hea juba 25-30 dollari juures). Kõrgemat naftahinda ei ole ette ennustatud. Tulenevalt - „nulli" jõudmine ei saa olla eesmärk omaette investeeringu tegemiseks.

Põhjus 4. Fossiilsete kütuste tootmise laiendamine on vastuolus nii Eesti kui Euroopa keskkonnapoliitikaga ja prognoositavate trendidega energeetikas. Investeerimine fossiilsete kütuste tootmisse aastal 2020 on investeerimine mitte tulevikku, vaid eelmisse sajandisse.

Põhjus 5. Suur osa Euroopa ja maailma pankasid ei anna laenu fossiilkütuste projektidele. Laenu on küll võimalik saada Aasia ja osadelt Ameerika pankadelt, aga see on riskantsem ja hea mõte see ei ole.