Endise praamikuninga lihaäri langes suurde miinusesse. Mis toimus aga bussifirmaga?

Seejuures oli VL Investeeringud OÜ põhitegevuseks 2019.aastal tütarettevõtjates osaluse omamine. Konsolideerimisgruppi kuulus 2019. aasta lõpu seisuga Saaremaa Lihatööstus OÜ koos tütarettevõtetega Audla OÜ, Muhu Farmid OÜ, Pöide AG OÜ ja Saaremaa Lihatööstus Finland OY.

Aasta varem oli ettevõte jäänud enam kui 77 000 euroga plusspoolele. Tänu suurele kahjumile langes jaotamata kasumi number 486 353 euro peale.

Töötajate arv langes aastaga ühe võrra 206-lt 205 peale. Kontserni kehv tulemus ei olnud üllatav, sest juba varem oli teada, et lihatööstuse 2018. aasta veidi üle 200 000-eurone kasum asendus aasta hilkem peaaegu 970 000-eurose kahjumiga.

„Kahjumi peamiseks põhjuseks oli kiire toorainehindade tõus, eriti just aasta teises pooles. Võrreldes planeerituga mõjutas tooraine kallinemine ettevõtte tulemust ca 920 tuh.euro ulatuses," on lihatööstuse aruandes kirjas.

Holostovi käive kukkus

Leedo teise suure juriidilise keha Holostovi Kinnisvarahaldus käive kukkus ligi 19 miljoni pealt 7,7 miljoni kanti ning kasumiks kujunes 544 000 eurot. 2018. aastal oli see olnud üle 900 000 euro. Käibe languse põhjustas Wris reisibüroo müük.

Holostovi Kinnisvarahalduse all on peamiselt erinevad kinnisvaraettevõtted, aga ka Saare Erek ja Raadio Kadi OÜ (ka Saarte Hääl). Siiani on selle all veel ka parvlaevade opereerimise ajast jäänud firmasid. Selles kontsernis oli töötajaid 2019. aastal keskmiselt 170 (2018. aastal 204).

Bussifirma tekkis ja läks

Vahepeal tekkis Holostovi alla ka firma Sarbuss Logistics. Viimasest kirjutas Ärileht septembris (loe seda lugu siit) ning neli päeva pärast artikli ilmumist vahetas Sarbuss Logistics omanikku. See läks Tõnu Põdrale kuuluva APW Varahaldus OÜ kätte. Firma juhatuses on kurikuulus Aivo Pärn. Leedo niisiis vähemalt praegu Saaremaal bussireisidega ei tegele.

Paraku ei ole veel teada see, kuidas läheb Leedo ühel olulisel tegevusalal ehk puitmajade tootmisel. Saare Ereki aruannet veel äriregistris ei ole.