Endise riigikogu liikme osalusega firma pakub võimalust väärisveinidesse investeerida

“LeVinumi abil saab igaüks luua endale veiniportfelli ning laiendada oma tavapärast investeerimisvalikut. Väärisveini puhul on tegu suhteliselt madala riski, kuid kõrge tootlusega investeeringuga. See on suurepärane võimalus ka restoranidele ja vinoteekidele, et oma veine turvaliselt ja mõistliku hinnaga hoiustada või meie investoritelt parimaid aastakäike osta,” sõnas LeVinumi kaasasutaja Lauri Luik. Luige sõnul on inimesed oodatud LeVinumi veinikeldrites hoiustama ka oma juba olemasolevaid veine, kuna kodused hoiustamistingimused pole tavaliselt kõige kvaliteetsemad ning ühes sellega puudub ka usaldusväärsus järelturul müümiseks.

Väärisveinide keskmine aastane tootlus on 13-15%.

Veinide küpsemise arengupotentsiaal jääb enamasti kahte vahemikku, keskmiselt 10-15 või 25-35 aastat. See on aeg, kus vein on saavutanud oma parimad omadused ning kus selle väärtus on turul kõrgeim. See tähendab, et investeering on suhteliselt

Luige sõnul on huvilistele pakkuda erinevas hinnaklassis veine: 50 eurot, 100 eurot või ka kallimaid. Ehk inimene ostab endale nende kaudu veini ning teenimiseks ootab, millal veini hind tõuseb. Veinipudeli hoiustamise eest tuleb LeVinumile maksta 2 eurot aastas.

Praegu on ettevõttel sadakond klienti ning eesmärk on saada täis 3000 pudeliga kelder, et siis juba oluliselt suurema keldri juurde asuda. Praegune veinikelder asub Atla mõisas.

Klientidena näeb ettevõte Luige sõnul ka vinoteeke ning restorane, kellel endal sobivad säilituskeldrid puuduvad.