Endiste Nelja Energia meeste firma teeb revolutsiooni päikeseenergia lahenduste vallas. Ette on näidata ka esimene leping pikalt tegutsenud tööstusettevõttega

„Oleme aasta aega turgu uurinud ning tõdenud, et taastuvenergia pole ainult energiafirmade pärusmaa, vaid on huvitav ka lõppklientide jaoks,” rääkis Sunly City asutaja ja juhataja Priit Lepasepp. Küll aga avastas ettevõte selle käigus ühtlasi, et on kaks peamist põhjust, miks seda liiki projektid tegemata jäävad.

Neid kitsaskohti tahabki mullu augusti lõpus asutatud ettevõte, mis jõudis hiljuti oma esimese lepingu sõlmimiseni 1992. aastast tegutsenud tööstusettevõttega Estanc, kahe ettevõtetele, kortermajadele ja eramajade omanikele pakutava teenusega lahendada.