Endover tagastas ennetähtaegselt raha kahe uusarenduse investoritele

Endover tagastas ühisrahastusplatvormi Crowdeste investoritele ennetähtaegselt kokku üle 1,5 miljoni euro investeeringuid.

Sellest üle miljoni euro said lubatust varem tagasi need, kes panustasid oma raha Kalamaja mereäärsesse piirkonda rajatud Volta Loftide uusarendusse. 400 000 eurot tagastati inimestele, kes panid oma investeeringud kasvama Kadrioru südamesse kerkinud R. Tobiase 3 kortermaja projekti.

Mõlema uusarenduse puhul maksti välja ka kogunud intressid, mille aastatootluseks kujunes vastavalt 14,5% ja 12,4%.

Volta Loftide investeeringud on tagastatud ja hoone valmis hoolimata sellest, et mullu suvel räsis ajaloolisesse masinatehasesse rajatud modernset elu- ja ärihoonet ehitustööde käigus tulekahju. Tänaseks on 73 protsenti Volta Loftide korteritest müüdud.

Endover on Crowdestate’iühisrahatusplatvormi kaudu finantseeritud kokku 16 arendusprojekti. Neist 13 on tänaseks edukalt lõppenud ning investeeringud kogu mahus tagastatud koos põhiosa ja intressidega.