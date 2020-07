Endriko Võrklaev: kuidas saavad mustade majandusprognooside taustal aktsiad kiirelt kallineda?

SEB pensionifondid taastusid koroonakriisist jõuliselt

Sõltuvalt fondist ja riskitasemest jäid fondide kvartalitulemused +2,32 ja +13,92 protsendi vahele. Suurendasime aktiivselt juhitud fondides investeeringuid ettevõtete võlakirjadesse ning jätkasime varem kokku lepitud lisapaigutusi kodupiirkonna kinnisvarasse ja börsivälistesse ettevõtetesse. Uutest investeeringutest lisasime portfelli LHV ja Leedu energiaettevõtte Ignitise võlakirjad.

Meie vaade tulevikule on mõõdukalt optimistlik, kuid me ei pea samas õigeks peale nii jõulist tõusu „gaasi põhja" vajutada. Lisaks koroona teisele lainele on küsimärgid USA sügiseste presidendivalimiste ümber. President Trumpi toetusnumbrid on vähenenud ning vastaserakonna demokraatide majanduspoliitika võib ajaloolise kogemuse põhjal olla vähem ettevõtte- ja aktsiaturgude sõbralik. Koroonakriisi järgmised lained ei too ilmselt kaasa kevadega võrreldavaid sulgemismeetmeid ning keskpankade ja valitsuste ergutusmeetmed on jätkuvalt toeks nii majandustele kui finantsturgudele.