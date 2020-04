Enefit Green tootis esimeses kvartalis mullusest viiendiku võrra rohkem taastuvelektrit

Kvartali jooksul toodetud elektrist jagub aastaks ajaks ligikaudu 150 000 keskmise majapidamise tarbimise katmiseks, teatas ettevõte.

Hea kvartalitoodangu taga on väga head toodangunumbrid kõigist kolmest aasta esimesest kuust, mis ületasid kõigil juhtudel aastataguseid tulemusi. Seejuures oli jaanuarikuine tootmistulemus kuuarvestuses Enefit Greeni aegade parim, 165 gigavatt-tundi. Veebruari toodang oli 160 gigavatt-tundi ning märtsikuu kogutoodanguks kujunes 125 gigavatt-tundi taastuvelektrit.

Enim panustasid heasse toodangutulemusse Enefit Greeni tuulepargid Eestis ja Leedus, mis tootsid aasta kolme kuuga pea 400 gigavatt-tundi taastuvelektrit. Ülejäänud toodang tuli ettevõtte koostootmisjaamadest, päikeseparkidest, Ruhnu taastuvenergialahendusest ning Keila-Joa hüdroelektrijaamast.

Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas tõdeb, et ettevõtte esimese kvartali toodangutulemusega võib igati rahule jääda. „Enefit Greeni esimese kolme kuu toodangut on soosinud väga head ja stabiilsed tuuleolud, tänu millele suutsime aastavõrdluses oma tootmistulemusi pea viiendiku võrra kasvatada. Samal ajal on langenud aga soojatoodang, mis tuleneb olulisemalt soojemast ilmast, mida käesoleval hooajal nautida oleme saanud."

Enefit Greeni esimese kvartali soojatoodanguks kujunes kokkuvõtvalt 150 gigavatt-tundi energiat, mis on ligikaudu viiendiku võrra vähem kui samal perioodil aasta tagasi. Soojatoodangu languse taga oli erakordselt soe talv.

Enefit Green on Eesti Energia kontserni kuuluv taastuvenergia ettevõte, millele kuuluvad 20 tuuleparki Eestis ja Leedus, neli koostootmisjaama Irus, Paides, Valkas ja Brocenis, üks hüdroelektrijaam Keila-Joal, 36 päikeseelektrijaama Eestis ja Poolas ning pelletitehas Lätis. Ettevõte on regiooni üks suurimaid taastuvenergia tootjaid ning suurim tuuleenergia tootja.