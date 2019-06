Energeetikute ametiühingute liit: sundpuhkus saab olla ajutine meede, kui tunneli lõpus paistab valgus ja see valgus ei ole rong

„Meie jaoks on jätkuvalt kõige tähtsam probleemile lahendus leida. Kui probleemile lahendust ei leita, siis algul tulevad sundpuhkused ja pärast koondamised," sõnas Vaikma. „Sundpuhkus saab olla väga ajutine meede ja seda on mõtet rakendada, kui tunneli lõpus paistab valgus ja see valgus ei ole rong."

Liidu juhi sõnul kuulis ta Eesti Energia teatest täna hommikul ja ametiühingute esindajad arutavad olukorda täna tööandjatega. „See, mida meile täna on räägitud, on visioon. Plaanid kujundatakse konkreetsemaks kahe nädala jooksul," rääkis ta.

„Minule antud informatsiooni kohaselt ei kavandata seda, et nüüd on sundpuhkus ja tule kolme kuu pärast tagasi. Nad üritavad paindlikult graafikutega mängida, et töötajad ei kaotaks kogu oma sissetulekut," lisas Vaikma.

Streikimises Vaikma praegusel hetkel lahendust ei näe. „Kui ettevõte seisab, siis mida sa streigid," sõnas energeetikute ametiühingute liidu esimees.

Ta rõhutas, et praegu esitlesid tööandjad oma visiooni ja kui kindel plaan on paigas, siis tutvustatakse seda ka konkreetsetele ametiühingutele.

Eesti Energia teatas, et Vene elektrist tulenev ebavõrdne konkurents elektriturul ja kõrge CO2 kvoodi hind on sundinud ettevõtet vähendama põlevkivist elektri tootmist ning rakendama alates suvest sundpuhkust.

Eesti elektrijaamas otsustati rakendada sundpuhkust juba aprillis. Lähiajal võtab Eesti Energia sama meetme kasutusele ka teistes suurenergeetika ettevõtetes, eeskätt kaevandustes. Sundpuhkus puudutab kokku kuni 1300 töötajat. Täpne arv ja jaotus selgub juunikuu jooksul.