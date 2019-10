Energiaagentuur hoiatab nafta ületootmise eest

„Kui midagi ei muutu ja nõudlus väga tugevalt ei kasva, näeme ülepakkumist,“ vahendab USA populaarne investorite kanal CNBC Sadamori sõnu.

Viimases kuuülevaates kärpis Pariisis asuv IEA nii selle kui järgmise aasta päevase naftanõudluse ootust 100 000 barreli võrra. Naftanõudlus peaks järgmisel aastal kasvama 1,2 miljoni barreli võrra.

Naftaturu väljavaateid varjutavad Sadamori sõnul globaalsed makromajanduslikud mured nagu USA- Hiina kaubandusvaidlus ning Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise arengud.

Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon (OPEC) ning teised tootjad, k.a. Venemaa on turu toetuseks jaanuarist naftatootmist vähendanud 1,2 miljoni barreli võrra päevas. Naftatarneid on aga suurendanud OPECisse mitte kuuluvad riigid, näiteks USA. Samuti suurendavad tuleval aastal Sadomori sõnul tootmist Brasiilia ja Norra.

Samas on naftanõudlus sel aastal olnud nõrk, sest majanduskasv on esimesel poolaastal olnud nõrk ning India nõudluse kasv on olnud oodatust väiksem. Teise poolaasta kasvu toetab eelmise aasta sama aja madalam võrdlusbaas.

Septembris pidi Saudi Araabia droonirünnakute tõttu naftatootmist poole võrra kärpida. Tootmine vähenes ligi 5,7 miljoni barreli võrra päevas, see moodustab maailma päevasest naftatootmisest umbes 5%. Kuigi algselt arvati, et tootmise taastumine võtab aega, siis Sadamori sõnul on see olnud märkimisväärne.