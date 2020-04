Enim pihta saanud sektorile 25 miljonit. Liidu esindaja: see tundub ikka imeväike summa

„Ütlen ausalt, et kuulsin sellest televiisorist. Rohkem praegu ei tea. Meil on siin arusaadavalt mitu tulekahju üleval. 25 miljonit? See on ikka väike summa tegelikult," alustas ta.

Liit teeb täna erinevaid analüüse. Värskelt saadi näiteks kokku arvutatud, et pelgalt reise vahendava (nii välja minevate kui riiki tulevate turistide) sektori turumaht oleks sel aastal pidanud olema 353 miljonit eurot. Alles jääb ilmselt 10-15%, optimistlikul vaatel ehk viiendik.

„See on vaid reisisektor, mitte kogu turism. Eesti Pank on öelnud, et turismiteenuste eksport oli eelmisel aastal 2 miljardi euro ümber. Selle kõrval on 25 miljonit imeväike. Eks ole veel ka ebaselge, mille alusel ja kuidas seda välja jagama hakatakse. Samas, iga abi on abi," ütles Lugus.

Sektor kurtis juba paar päeva tagasi, et nö esimese laine meetodid neile väga ei toimi. Nad vajavad pikemaajalist abi. KredExi meetme puhul häirib näiteks see, et kõrge intress muudab selle madalate marginaalidega turismivaldkonnale mõttetuks. „Ei ole ju mõtet kõike, mis üle jääb, KredExile intressiks maksta. Kui käibest midagi üle ei jää, siis ei anna see efekti," nentis Lugus. Ta kurtis, et töötukassa meetmega on liidu liikmetel tõsine tegu, et reeglitest aru saada. Talle tundub, et ega töötukassa konsultandid ise ka veel kõiki vastuseid ei tea. „Ega nad ei suuda seda praegu ära hallata. Kõige hullem on see, et puudub ühtne arusaam. See on aga keeruline olukord ka neile," tõdes ta.

Liidule on teada antud, et 35% liikmete töötajatest on plaanitud koondada. On teada ka, et alates 1. aprillist on paljud suuremad ja väiksemad ettevõtted kollektiivselt 0,5 või 0,6 kohaga tööl.