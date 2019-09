Enn Veskimäe järel Standardi etteotsa asunud uus juht: me ei jää hätta ei Dubais ega Nairobis

"Meil on õnnestunud võita päris mitme suure hotelliketi usaldus," rääkis Tamm, kell on ettevõttes 23% osalus ja kes võttis ettevõtte pikaajaliselt juhilt Enn Veskimäelt ameti septembris üle. Põhjamaades on ettevõtte suurim partner Põhjamaade suurim hotellikett Scandic oma 280 hotelliga, globaalsemalt on üheks partneriks aga maailma üks suuremaid hotelligruppe Radisson.

"Suures osas ka tänu neile oleme saanud jalajälje jätta nii Aafrikasse kui ka Araabia poolsaarele," märkis Standardi uus juht.

