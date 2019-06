Enn Veskimägi majandusest: kõrbelõhna on tunda

Kui Võru EMPAKi juht Remo Allikas ütles Äripäevale sel nädalal, et pärast lihavõttepühi jäi tööd palju vähemaks või sai see sootuks otsa, siis tõdes ka Veskimägi, et alates märtsikuust on Standardi väiksemad partnerid hakanud tööd küsima.

„Kõrbelõhna on tunda,“ nentis Veskimägi, kes on seda meelt, et ilmselt jahutab majandust ja seega lööb ettevõtjaid ka Euroopa Keskpanga eelmise aasta lõpus tulnud otsus lõpetada rahatrükk.

