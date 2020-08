ENNE JA PÄRAST VIDEO | Uus Tallinna-Tartu maantee lõik toob mitmeminutilise ajavõidu

Nüüdsest väheneb Tallinna ja Tartu vahemaa kolme kilomeetri võrra ehk varasema 184 kilomeetri asemel on see 181. Kui sõita kiirusega 110 kilomeetrit tunnis on ajavõit umbes kuus ning kiirusega 90 kilomeetrit tunnis, umbes kolm minutit.

Teelõigul on veel lõpetamata töid ja seoses sellega ei saa kohe sõidukiirust 120 kilomeetrit tunnis lubada.