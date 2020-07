Enne Valgevene tuumajaama käivitamist ei mõista lätlased Leedu presidendi käitumist, eestlasi hämmastab Leedu seadus

Läti majandusministri nõunik Vineta Vilistere-Lāce ütles Leedu Delfile, et lätlastel on raske mõista Leedu presidendi Gitanas Nausėda otsust jätta tulemata Balti riikide riigipeade kohtumisele, mis toimus 25. juunil Kuressaares.

Nausėda pressiesindaja Antanas Bubnelis ütles tookord, et selline otsus langetati, sest Balti riikide ministrid ei jõudnud kokkuleppele elektri ostmises Valgevene tuumajaamast.

Vilistere-Lāce ütles 2. juulil, et mingeid muutusi selles küsimuses olnud ei ole. „Vastupidi, arutelud on läinud uude etappi, Leedu pool pakkus uusi teemasid kompromissdeklaratsiooni jaoks,” ütles ta.

Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Timo Tatar ütles ligi kaks nädalat tagasi, et mõistab Leedu muret seoses Valgevene tuumajaama ohutusega. Ta märkis aga, et Eestis ei ole seadust, mis keelaks elektri ostmise sellest tuumajaamast.

Leedu energiaministeeriumi esindajad kinnitasid, et läbirääkimised Valgevene tuumajaama üle Läti, Eesti ja Euroopa Komisjoniga jätkuvad.

Astravetsi tuumajaama avamine on mitu korda edasi lükkunud. Pakutakse, et jaam võidakse käiku lasta veel enne Valgevene presidendivalimisi, mis toimuvad 9. augustil. On aga kahtlusi selles, kas jaam saavutab täisvõimsuse enne 2021. aastat.

Teatati, et tuumakütus toodi Venemaalt kohale mai alguses.

Litgridi esindajad tuletasid meelde, et nende asi on elektrienergiasüsteemi töökindlus Leedus.

„Valgevene tuumaelektrijaama elektrivoogude ümberjaotamine ei ole tähtis mitte ainult Leedu, vaid ka teiste Balti riikide jaoks, mistõttu lahendatakse küsimus kõigi Balti riikide operaatorite vahel ja Euroopa Komisjoni BEMIP-i kohtumistel. Operaatorid on tehniliselt valmis tuumaelektrijaama võimalikuks käikulaskmiseks,” öeldakse kommentaaris.

Ajalooliselt on Leedu süsteem osa BRELL-i (Valgevene, Venemaa, Eesti, Läti ja Leedu) ringist, mis oli vajalik võimsate tuumajaamade ühendamiseks. Valgevene tuumajaam BRELL-i ringi tööd kuidagi ei mõjuta.

Leedu valitsus ei ole veel Balti riikide kokkulepet Valgevene tuumajaama kohta heaks kiitnud. Projekt ei rahulda Nausėdat ja Leedu välisminister Linas Linkevičius on öelnud, et see on vastuolus Leedu huvidega. Projekti kriitikud tahaksid näha selles Läti loobumist Valgevene elektri ostmisest.