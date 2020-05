Enneolematult suured plaanid: Utilitas tahab rajada Läänemerre kuus võimast meretuuleparki

Samas tuleb silmas pidada ka, et kuigi Utilitas on plaaninud need kuus meretuuleparki rajada just nendele aladele, mis täna pooleli oleva merealade planeeringu kohaselt ongi mõeldud tuuleenergeetika arendusaladeks, ei ole 25. mail 2017. aasta algatatud üleriigiline merealade teema planeering veel kinnitatud ning võib lõpliku kuju ja kinnituse saada alles järgmise aasta kevadeks.

Tammisti kinnitusel on ettevõte arvestanud sellega, et planeeringut pole veel kinnitatud ja seetõttu võivad tulla veel muudatused nii arendusalaks võimalikes alades kui ka Utilitase poolt esitatud hoonestusloa taotlustes.

Seepärast taotlebki ettevõte praegu, et meretuuleparkide hoonestuslubade kehtivus oleks esialgu üks aasta pärast praegu käimasoleva mereala teemaplaneeringu kehtestamisest. Sellist võimalust lubab ka seadus. „Pärast nimetatud planeeringu kehtestamist soovib Utilitas hoonestusloa kehtivusaega pikendada veel 50 aasta võrra,” lisas Tammist.

Tema kinnitusel on hoonestusloa taotlused planeeringu praeguse lahendusega igati kooskõlas.

„Eesti merealade planeeringu eelnõu lahenduses tuuleenergeetikaks sobilike alade leidmiseks lähtuti looduslikest oludest, alajaama kaugusest, looduskaitselistest piirangutest, lindude rändekoridoridest, hüljeste uuringutest, riigikaitse õhuseireradarite töövõimest ning kaugusest rannajoonest. Seega on meretuuleparkide asukohavaliku sobivuseks mitmed tingimused eelduslikult täidetud,” leidis ta.

Seda, mis saab edasi, sõltub juba Eesti valitsuse otsusest, kuivõrd just valitsus annab hoonestuslubade menetluse algatamise koos keskkonnamõjude hindamise algatamisega heakskiidu. Mõlema menetluse raames tuleb läbi viia arvukalt täpsustavaid uuringuid, mis peavad välja selgitama, kas ja millises mahus on võimalik üldse taotletavatele aladele tuuleparke ning nendega kaasnevat taristut rajada.