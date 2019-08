Ennustus: ligi pooled Soome kauplused võivad 10 aasta jooksul pankrotti minna

Liit teatas, et kuigi majandusharu käive on viimastel aastatel kasvanud, siis see trend kaua ei jätku ning järgmise paari aasta jooksul pöörab see langusse, kirjutab Yle.

Kaubandusliit ennustab, et aastaks 2030 on iga viies pood Soomest kadunud, kuid halvimal juhul võib see saatus oodata ees kuni 40% jaekauplustest. Põhilise ohuna nähakse välismaiseid veebipoode.

„Pole ime, et Rootsi kardab Hiina veebipoodide ja Amazoni tulekut põhjamaadesse. Amazon on vallutanud tarbimisturud igas lääne riigis, kuhu on kanna maha saanud," kommenteeris organisatsiooni majandusteadlane Jaana Kurjenoja.

Gloobaalse konkurentsi suurenemise tõttu leiab kaubandusliit, et sektorile ei peaks kehtestama regulatsioone, millega rahvusvahelised veebipoed ei pea arvestama.