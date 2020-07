ENSV rikkad | Kuidas vastuoluline ärimees Rein Kilk juba sügaval nõukaajal raha tegema õppis

Peeter Raidla, MTÜ Fond Eesti Majanduslugu RUS

Rein Kilk. Foto: Maaleht arhiiv

Vastuoluline ärimees on Rein Kilk olnud kogu oma elu. Praegugi on veel pooleli kohtulik kriminaalmenetlus, mille juured ulatuvad koguni aastasse 2005, kui omaaegse Tartu ja selle järel ka Pärnu leivatehase omanik AS Pere Leib varast tühjaks kanditi. Muide, just selsamal 2005. aastal pälvis ta Valgetähe IV klassi teenetemärgi.