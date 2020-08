ENSV rikkad | Oma enda isa mahalaskmist pealt kuulnud kunstifänn, kes teenis oma rikkuse erilistes kauplustes

1997. aasta 25. juunil, vahetult enne 90. sünnipäeva, sai Johannes Mikkel oma tahtmise ning Eesti Kunstimuuseum avas otse Kadrioru lossi kõrval vastrenoveeritud omaaegses lossi köögihoones Johannes Mikkeli muuseumi. Mees oli oma kollektsiooni kõige väärtuslikuma osa ‒ Lääne-Euroopa maali-, graafika- ja portselanikogu ‒ kinkinud juba 1994. aastal Kadrioru kunstimuuseumile. Tingimusel, et kogu hoitakse kui tervikut.

Nii suutis kunagine komisjonikaupluse juhataja endale veel oma eluajal tõelise ausamba püstitada. On igaühe kujutlusvõime küsimus, kuidas suuta enam kui 40 aknaga kahekorruselise hoone püsiekspositsiooni ruumidesse paigutatud aarded ühte kolmetoalisse korterisse mahutada. Muide, muuseumis on võimalik vaadata ka eespool mainitud Söödi filmi.

Kuidas Johannes põgenikest maha jäi

Muuseumi avamise järel andis Johannes Mikkel Eesti Raadiole pikema intervjuu, kus ta selgitas oma kunstikogu tekkimise ja teoste hankimise tagamaid. Keskööprogrammis kõlanud saade läks eetrisse 27. augustil 1997, küsitlejaks Maris Johannes. Sealt pärinevad ka Mikkeli järgnevad mõtteavaldused.

Ajalugu on näidanud, et kõige suuremad ja väärtuslikumad kunstikogud tekivad ikka segastel aegadel, kui on liikvel suuremal hulgal suuri väärtusi. Neid segaseid aegu on olnud ka Johannes Mikkeli eluteel. Olgu lisatud, et Johannese isa oli kaupmees ja pere elas jõukalt. Oma esimesed kunstiostud tegi Johannes juba teismelisena, 1920. aastatel. Mõistagi papa rahakoti toel.

„Olen lapsest saadik janunenud kunsti ja kultuuri järele. Läksin ka ülikooli selleks, et õppida filosoofiat, kirjandus- ja kunstiajalugu. Mul ei olnud kunagi mõtet, et ma hakkaksin tegutsema kunstiajaloolasena või kusagil kunstimuuseumis, pigem oli asi selles, et kunst pakkus mulle elamust," meenutas Johannes Mikkel raadiosaates.