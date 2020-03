Envestio ja Kuetzali investoreid esindav advokaat: julgen öelda, et tegemist oli petuskeemidega

Mõlemad ühisrahastusplatvormid lõpetasid tegevuse jaanuaris ja kadusid rahaga teadmata suunas. Piskunovi sõnul ulatuvad Envestio investorite nõuded kümne miljoni euroni ja Kuetzali puhul jäävad need kahe miljoni kanti.

„Andmete põhjal, mille olen läbi töötanud, julgeksin öelda, et mõlema puhul oli selgelt tegemist petuskeemiga. Ma loodan, et ka kohtunik asub samale seisukohale," lausus vandeadvokaat.

Kuetzali osas on juba esitatud pankrotiavaldus ja istung toimub järgmisel nädalal. Piskunov avaldas lootust, et ka Kuetzali esindaja tuleb istungile. „Kui nende poolt keegi kohtusse tuleb, siis saab esimest korda teisele poolele otsa vaadata. Mul on tunne, et võidakse tulla. Ma oletan, et teisel poolel on huvi seda asja venitada," märkis ta.

Piskunov ei soovinud spekuleerida, kas või kui palju raha õnnestub investoritel tagasi saada. Ta ütles, et kõigepealt peaks kohtunik määrama ajutised pankrotihaldurid, kes uurivad, kuhu raha liikus ettevõtete kontodelt. „Ja siis saab enam-vähem aru, millised on meie võimalused," lisas vandeadvokaat.

12. jaanuaril tegevuse lõpetanud Kuetzali kaudu oli investeeritud ligi üheksa miljonit. Envestio veebileht lakkas töötamast 21. jaanuaril. Mõlemad platvormid pakkusid ettevõtetele laene, millesse investorid said oma raha investeerida. Envestio kodulehel seisis enne selle sulgemist, et platvormil on üle 13 000 investori ja intressidena on välja makstud enam kui 2,5 miljonit eurot. Kokku oli investeeritud üle 33 miljoni euro.

Politsei on alustanud kriminaalmenetluse nii Kuetzali kui Envestio osas.