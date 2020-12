Eraisikud ja firmad jooksid elektriautode toetusele tormi: taotluste vastuvõtt sai kiire lõpu

Toetust küsitakse kokku 870 000 eurot ning seda soovitakse saada enam kui 170 elektrilise sõiduki soetamiseks. Taotlejate seas olid ettevõtted ja eraisikud peaaegu pooleks (57 ja 48).

„Võtsime taotlusi veidi enam sisse, kuna esmalt tuleb üle vaadata, kas kõik toetuse saajad kvalifitseeruvad ja kas on väljalangejaid," sõnab KIKi energeetika valdkonnajuht Krisli Kõrgesaar. „Samuti võimaldab toetuse määrus jätta vooru eelarvet ületavad taotlused ootele. Kui raha peaks esimesest voorust vabanema, teeme joonealustele taotlejale ettepaneku taotluse ülevaatamiseks ja rahuldamiseks," lisab ta.

Vooru eelarve on 380 000 eurot, millest läheb maha meerikutele minev summa. Samas lisanduvad sinna esimesest voorust katkestatud projektide arvelt laekunud vahendid. Tänaseks on seda kokku 75 000 eurot. KIK vaatab esitatud taotlused läbi nende laekumise järjekorras maksimaalselt 70 päeva jooksul. Loodetavasti tehakse esimesed otsused juba uue aasta alguses. Kui taotlus on menetlusse võetud, siis hinnatakse see lõpuni ja antakse taotlejale võimalus vajadusel puudusi parandada.

Kõige enam soovitakse soetada Škoda Enyaqe, Nissan Leafe, Volkswagen ID3 ja Tesla Model 3.

Taotlusvoorust toetatakse uute täiselektriliste M1 ja N1 kategooria sõidukite ostu. Toetuse summa ühe sõiduki kohta on 5000 eurot ning elektrisõiduki hind võib olla kuni 50 000 eurot käibemaksuta.