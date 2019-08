Eraisikutel on hoiuseid üle 8 miljardi euro, ent enamikul inimestest on säästud endiselt väga väikesed

Täna avaldatud pangandusstatistika kohaselt jätkus juulis nii ettevõtetele ja majapidamistele väljastatud laenude portfelli kui ka hoiuste tempokas kasv, kuigi muud majandusnäitajad viitavad pigem majanduskasvu aeglustumisele. Uute laenude väljastamine on tänavu mõnevõrra pidurdunud, kuid juuli oli selles mõttes erandlik kuu, analüüsib Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar.

Eluasemelaenude jääk oli juulis ligi 7,8 miljardit eurot ehk 7 protsenti suurem kui aasta eest. Sellise tempoga on see kasvanud juba pea kaks aastat. Kuigi uusi eluasemelaenulepinguid on sel aastal sõlmitud 2 protsenti vähem kui aasta tagasi, on keskmine laenusumma kasvanud. Vähem eluasemelaenulepinguid, kuid suurem laenusumma peegeldab kinnisvaraturu üldist arengut: tehingute arv on veidi vähenenud, aga hinnad kasvanud. Lisaks on viimastel kvartalitel pisut tõusnud laenatava summa osakaal ostetava kinnisvara väärtuses.

Majapidamiste muude laenude ligi 10 protsendilist kasvu veab autoliising. Autoliisingu ja muude laenude kasvu on viimastel kuudel hoogustanud ka see, et aruandluskohustuslaste hulka lisandusid üks pank ja üks liisinguettevõte. Ilma nendeta oleks kasv ligikaudu 6 protsenti. Majapidamiste laenunõudlust hoiavad suurena sissetulekute tempokas tõus ja kasvanud kindlustunne.