Erakondade esindajad: universaalne postiteenus ei kao kuhugi, aga senine mudel ei toimi

Sester tõi välja, et lahus tuleks vaadata universaalset postiteenust ehk kirjade ja pakkide kojukannet ning perioodika kättetoimetamist. "Universaalne postiteenus peab lähiajal jätkuma, selle üle me ei saa diskuteerida. Vaadates postimahu selget vähenemist, peame hakkama rääkima sellest, et võib-olla on üheks lahenduseks see, et mingi ajaperiood pikeneb kirja kättesaamiseks," selgitas ta. See tähendab, et selle asemel, et kiri jõuab kohale järgmisel päeval, võib see saabuda ka kahe ja kolme päeva pärast.

Perioodika osas arvas Sester, et tuleks läbi rääkida perioodika väljaandjatega, et leida võimalik kompromissikoht. Tema sõnul on oluline vähendada survet maksumaksjale - kui raha tuleb maksumaksjalt, siis on küsimus, mille arvelt.

Michali sõnul toetab ta ettevõtete valdkondade erastamist ja Omniva kaubaveo pool võiks olla vaba turu ettevõte. "Mis võlu peaks olema riiklikul pakiveol?" nentis ta.

Arumeel kommenteeris ühe valikuna laual olevat ristsubsideerimist nii: "See on ühtpidi keeruline seaduse mõistes, aga veel olulisem aspekt on see, et pakiäris on väga tihe konkurents ja marginaalid, mida seal teenitakse, on pigem väikesed, õhukesed." See ei ole reaalne, et vabal turul teenitud kasumist peetakse ülal Eesti Posti süsteemi, sest vaba turg ei luba tekkida sellisel kasumil, nentis Arumeel.

Poolamets tõi välja, et kojukande debati kese on tema jaoks koondunud kvaliteedi küsimusse - et maale jõuaks post samal ajal kui linna või vähemalt oleks erinevus väike. Ta sõnas, et hinnatõusu on tinginud postiljonide väike palk ning ühe ajalehe pärast ühte külla sõitmine on kulukas.

Michali hinnangul tuleb murede lahendamiseks postiteenuse võrk üle vaadata. Praegu analüüsibki Eesti Post oma tegevust ja tekkinud olukorda, nagu viitas eilses riigikogu infotunnis ka väliskaubandus- ja IT-minister Kert Kingo. "Raha tuleb suunata teenuse pakkumisse ja palkadesse", sõnas Michal.