Erakordselt suur huvi soodustingimustel kolmanda sambaga liitumise vastu ajas Swedbanki süsteemid umbe

Delfile kirjutas üks eile kolmandat sammast Swedbanki kaudu tegema asunu, kes kurtis, kuidas Swedbanki kontoris tehti kolmanda samba avaldus klientidele küll viie minutiga ära, kuid selle vormistamine võttis aega 40 minutit, sest arvutid olid umbes.

Ka ei lasknud Swedbank eile pealelõunast kuni hilisõhtuni teha samba avamise vormistamiseks vajalikku esmast ülekannet Pensionikeskusele. „Kuskil infot ei ole, ei pangas ega ka AS Pensionikeskuse lehel. Mis toimub?” tahtis kolmanda samba avamisest huvitatu teada.

Swedbanki pensioni ja investeerimise valdkonnajuht Kaire Peik tõdes, et eile oli tõesti erakordselt suur huvi kolmanda samba avamise vastu. „Mistõttu andmevahetuses Pensionikeskusega esines tõrkeid

ning tavapärane kiire kolmanda samba avamine võttis rohkem aega,” lausus ta.

Kuigi kolmanda sambaga liitumise avaldusi saab ka pärast eilset jätkuvalt edasi esitada – see on hea investeerimisvõimalus, kuna riik maksab sinna suunatud rahalt osa tulumaksutagastusena tagasi –, võib juba täna esitatud avalduste puhul juhtuda, et nendega seotud maksed ei jõua enam 2020. aastal kohale, vaid 2021. aastal, mistõttu hakkab nendele kolmanda sambaga liitujatele kehtima sealt raha välja võttes uus regulatsioon.

Samas näiteks LHV kommunikatsioonijuht Priit Rum kinnitas eile Delfi Kasulikule, et vähemalt nende kaudu võib esimese makse kolmandasse sambasse selleks, et need fondiosakud jõuaks selle aasta numbri sees inimese pensionikontole, teha ka veel täna, 29. detsembril, alles pärast seda tehtud sissemakse korral jõuavad fondiosakud pensionikontole alles 2021. aastal.