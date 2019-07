Erdogan lasi päevapealt keskpanga juhi lahti. Türgi liir kukkus

Liir langes USA dollari vastu 2,1 protsenti, 5,7514 liirini dollari eest. Sedasi sai lõpu ligi kaks kuud kestnud liiri tugevnemine. BlueBay varahalduse strateeg Timothy Ash ütles Bloombergile, et ta ootab Türgi keskpanga turule sekkumist ja USA dollarite pakkumist.

Erdogan lasi laupäeval lahti keskpanga juhi Murat Cetinaya, mis võib panna küsimärgi alla keskpanga sõltumatuse. Keskpanga juhti asendab asejuht Murat Uysal.

Pärast vallandamisotsuse avaldamist ütles Erdogan oma partei poliitikutele ja bürokraatidele, et kõik peavad võtma tema vaate, et kõrged intressid põhjustavad inflatsiooni. Ükskõik kes julgeb midagi valitsuse majanduspoliitika suhtes ette võtta, seda ähvardavad tagajärjed, märkis Erdogan.

“Arvestades Erdogani otsust, mis kukutas liiri esmaspäeva hommikul, siis keskpank võib teha suure rahapoliitilise vea, kui kärbib 25. juuli istungil mõnesaja baaspunkti võrra intressimäära,” kirjutasid Rabobanki strateegid eesotsas Piotr Matysi ja Michael Everyga.

Investorid kritiseerisid Cetinkayat, et see karmistas mullu augustis valuuta kukkumisel liiga aeglaselt rahapoliitikat. Lõpuks tõstis ta septembris baasintressimäära 6,25 protsendipunkti võrra 24 protsendini ja on sellest ajast alates hoidnud intressi paigal.

Cetinkaya kuriteoks oli intressi langetamisest keeldumine, kirjutas Brown Brothers Harrimani valuutastrateegia juht Win Thin. “Teame nüüd kõik, kes tegelikult teostab rahapoliitikat.”