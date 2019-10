ERGO pühapäevasest tormist: selliste olukordade vastu on end kindlustanud alla 10% ettevõtetest

Reaalsuses on riske ja olukordi, mida ei ole võimalik ette näha ega vältida vaatamata korralikule ennetustegevusele. “Sellisteks puhkudeks ongi mõistlik sõlmida korralik kindlustusleping,“ lisab Konsap. „Kui varakindlustus katab otsesed varalised kahjud, siis äri katkemise kindlustus katab ettevõtte ärikasumi, renditulud, püsikulud ning võimalikud lisakulud, mis on tehtud töö ümberkorralduseks või edasise kahju vähendamiseks. Vähem oluline ei ole ka vastutuskindlustus. Hoonelt ära lennanud katus või tuulega lendu läinud muu suurem objekt on reaalsed olukorrad, mille käigus tekkinud kahjud on suured ning millega ettevõte ei ole reeglina oma eelarves arvestanud,“ lisas Konsap.

„Ettevõtjatel tuleb võtta tormi korral kohalike omavalitsustega jagatud vastutus. Esimene abikäsi tuleb endale ise ulatada ja riskide maandamiseks korralik plaan koostada. Ettevõtte vara ja äritegevuse jätkusuutlikkuse kindlustamine võiks olla elementaarne,“ lausus Konsap.