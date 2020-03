ERGO sulgeb esindused märtsi lõpuni

ERGO Eesti tegevjuht Marek Ratnik selgitas, et tegu on ennetava meetmega, kuna just müügikontorites toimub kõige rohkem potentsiaalseid kontakte viiruse edasi kandumiseks. Ükski ERGO Eesti töötaja hetkel teadaolevalt koroonaviirusesse nakatunud ei ole.

„Meie töötajate ja klientide tervis ning turvatunne on äärmiselt oluline. Otsustasime viiruse võimaliku leviku tõkestamiseks oma müügikontorid kuni olukorra selginemiseni sulgeda ning panustada klientide teenindamisele e-kanalites ja telefoni teel,“ selgitas Ratnik. ERGO võimaldab alates esmaspäevast teha kaugtööd ka kõigil oma töötajatel, kellel on kodukontori võimalus.

ERGO kutsub üles kõiki oma kliente kasutama sel ajal elektroonilisi kanaleid. Kõik vajalikud kindlustustoimingud saab teha mugavalt ERGO kodulehel ja iseteeninduses. Lepingute kohta tekkivate küsimuste puhul tasub ühendust võtta oma halduriga. Samuti saab helistada kliendiinfosse tel (+372) 610 6500 või võtta a ühendust e-kirja teel info@ergo.ee.