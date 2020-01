ERIAL: loome rahvaliku rahastamise üheskoos

Maailma ajalooline kogemus annab ühemõtteliselt tunnistust asjaolust, et just rahva rahaühistud ja ühistupangad elasid majanduskriisid üle. Nad jätkasid arenemist, olid edukad, investeerisid ja teenisid oma kliente kohusetundlikult. Rahvaalgatusena sündinud rahaühistud – need ongi demokraatliku ühiskonna põhiinstitutsioonid ja mikroökonoomika edasiviijad. Hoiu-laenuühistu ERIAL on särav näide sellise finantsühistu mudeli õnnestumisest ja õitsengust. 2019. aasta finantsnäitajate tulemuste põhjal lõpetas ERIAL finantsaasta kasumiga. Pärast 2019. aasta majandusaasta bilansi esitamist äriregistrile on kogu teave avalikult kättesaadav. Töötame pidevalt uute finantstoodete ja juba olemasolevate finantslahenduste täiustamise nimel ning oleme seadnud eesmärgiks arendada nii pakutavate finantsteenuste osutamise kvaliteeti kui ka ERIALi kui Eesti kõige moodsamat, innovaatilisemat ja kiiremini arenevat hoiu-laenuühistut tervikuna. Seetõttu teeb hoiu-laenuühistu ERIAL juba alates 2020. aasta 1. jaanuarist kõigile ERIALi liikmetele võimalikuks lisaks ERIALi kasumist osasaamisele (kuna osamaks – see on investeering, mis toob igal aastal dividende) saada osamaksult lisasissetulekut fikseeritud aastaintressi kujul.

