ERIAL: meil on kõik seaduslik ja läbipaistev. Kahtlustused tunduvad alusetud

Majanduslik olukord stabiilne

Oleg Laidinen kinnitas, et ERIALil on piisavalt vara, et kõiki oma kohustusi täita. Isegi koroonakriisi ajal ei ole ettevõte erinevalt mõnestki konkurendist hetkekski oma uksi hoiustajatele sulgenud. Tema ütlusel täitis ERIAL ka koronakriisi ajal kõik oma lepingulised kohustused.

„Me oleme kasvanud hoiu-laenuühistuste seas 23lt kohalt kolmandale. Meie hoiuste maht täna on 17 miljonit eurot. Meil on arenduses kokku 17 kinnsisvaraobjekti, mille kohta info on avatud ja igaüks saab minna neid kontrollima. Viis neist objektidest on juba valmis ja müüakse maha lähikuudel. Veel 8 on ehitusjärgus ja neli projekti on hetkel projekteerimisjärgus. Me töötame, et tuua tulu oma osanikele."