ERIAL rahastas premium-klassi majade elamukompleksi

Hoiu-laenuühistu ERIAL laenu- ja investeerimisstrateegia üks suundi on investeerimislaenude andmine eluaseme- ning ärikinnisvaraarendustesse, sest tegemist on usaldusväärsete investeeringutega, mis tagavad vahendite kõrge säilivustaseme ja kasumlikkuse.

Kinnisvarasse investeerimise arendamiseks asutas hoiu-laenuühistu ERIAL tütarettevõtte ERIAL KINNISVARA, mis pakub professionaalset abi kinnisvara ostu-müügitehingute ettevalmistamisel ja elluviimisel, ehitamisel, projekteerimisel, arendusprojektide juhtimisel ning mistahes otstarbe ja keerukusastmega kinnisvaraobjektide haldamisel.

Premium-klassi elamukinnisvaraobjektide rajamine

Nüüd seab hoiu-laenuühistu ERIAL baasil loodud ERIAL KINNISVARA ambitsioonikas meeskond oma ja rahvusvahelisele kogemusele tuginedes uusi arengustandardeid. Autoriprojektides on ühendatud erakordne asukoht, ainulaadne arhitektuur ja tõhusad planeerimislahendused.

Ettevõtte objektide kvaliteet on meie arhitektuuri-, ehitus-, projekti rahastamise, disaini- ja turundusvaldkonna ekspertide meeskonna teene. Võttes kasutusele maailma parimaid praktikaid ja uuenduslikke tehnoloogiaid, loome kvaliteetseid ning kaasaegseid kinnisvaraobjekte, mis pakuvad rõõmu ja inspiratsiooni pikkadeks aastateks.

Meie kinnisvaraprojektid

ERIAL KINNISVARA autoriprojektid ühendavad endas elamukinnisvarasektoris erakordse asukoha, ainulaadse arhitektuuri, tõhusad planeerimislahendused ja kõrge likviidsuse.

Kinnisvaraprojekt Level 4.4 | Laiamäe

Premium-klassi townhouse

Viimsi Level 4.4 – see on nüüdisaegne ridaelamute kompleks TOWNHOUSE, kus on loodud parimad tingimused mugavaks eluks ja lõõgastumiseks. Autori arhitektuurne kontseptsioon, läbimõeldud ruumikorraldus, luksuslik viimistlus, nüüdisaegne disain ja asukoht linna vaikses rohelises piirkonnas loovad hämmastava õhkkonna.

Kinnisvaraobjekt Endla Manor

Erakordne miljöö linna südames

Manor – nii nimetati keskajal mõisa peahoonet, mis eristus oma individuaalsuse ja luksusega! Just seepärast valisime samasuguse nime uuele premium-klassi luksuskorteritega majale, mis asub Tallinnas otse Kristiine linnaosa südames. Endla Manor on mugava suurlinnaelu kehastus, see on keskkond, mis on loodud elamiseks ühte ringkonda kuuluvatele inimestele, kellel on ühised huvid ja sarnased sihid: kes on edukad, haritud, andekad, edasipüüdlikud ning kes oskavad püstitatud eesmärke saavutada. Siit leiate tunduvalt rohkem kui lihtsalt premium-klassi luksuskorterid, see on tõeline energia- ja uute inspireerivate ideede allikas kõige ambitsioonikamate eesmärkide saavutamiseks.

Kinnisvaraprojekt Level 1.4 | Viimsi

Premium-klassi elumajad äärelinnas

Viimsi Level 1.4 – kaasaegses stiilis ühekorruseliste majade projekt sobib eluasemeks 4–6 inimesest koosnevale perele. Maja mahuline planeerimisstruktuur moodustub omavahel lõikuvatest väljavenitatud täisnurkse vormiga ruumidest, mis annavad siluetile dünaamika. Ühekorruseliste premium-klassi elumajade projekt Viimsi Level 1.4 on eramu, kus on loodud parimad tingimused elamiseks ja lõõgastumiseks. Autori arhitektuurne kontseptsioon, läbimõeldud ruumikorraldus, luksuslik viimistlus ja nüüdisaegne disain loovad erakordse õhkkonna rahulikus mainekas linnaosas.

Kas eluasemelaenu või hüpoteeklaenu saab käsitleda kui investeeringut kinnisvarasse?

On oluline, et investeeringud kaitseksid raha inflatsiooni kahjulike mõjude eest. Seejuures on soovitatav, et investeeritud raha teeniks tulu, tooks täiendavat sissetulekut. Pika aja jooksul kasutatud investeerimispõhimõtted ja tööriistad, nagu eluasemelaen, kodulaen või hüpoteeklaen, aitavad teil ülaltoodud eesmärke saavutada. Samas on oluline, et neil oleks minimaalne risk ja need oleksid väga perspektiivsed. Just sellised on investeeringud kinnisvarasse.

Investeeringud kinnisvarasse on teistesse valdkondadesse investeerimisega võrreldes tunduvalt vähem riskantsed. Seda põhjusel, et kinnisvara muutub väga harva odavamaks.

Kõige tulusam on investeerida kinnisvarasse, mis asub suurlinnade kõrge likviidsusega piirkondades. Seejuures kehtib otsene seos: mida suurem on linn, seda kasulikum on seal raha kinnisvarasse investeerida. Eriti kehtib see eluruumide kohta. Põhjus seisneb selles, et eri linnades ja piirkondades on ka erinev likviidsus.

