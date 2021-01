Ericssoni juht ähvardab ettevõtte Rootsist lahkumisega

Hiina võib kehtestada Ericssonile tähtsal turul piirangud. Rootsi meediaväljaande Dagens Nyheteri andmetel alustas Ericsson valitsuse survestamise kampaaniat.

Ericssoni juhatuse esimees Björe Ekholm saatis Rootsi kaubandusministrile Anna Hallbergile tekstisõnumi, kus ähvardas viia ettevõtte Rootsist minema juhul kui valitsus ei loobu Huawei ja ZTE tegevuse piiramisest.

Hallbergi sõnul ei sekku valitsus soovitustesse, mille koostasid Rootsi kaitsepolitsei Säpo, kaitsejõud ning Rootsi posti- ja telekommunikatsioonamet.

Ta kinnitas, et Rootsi valitsus hindab Ericssoni ja Rootsi on jätkuvalt maailma üks vabama väliskaubandusega maid.

"Tere, Anna! Ma hindan seda tööd, mida sa teed, aga praegu tundub, et Rootsi on väga halb riik Ericssoni jaoks," kirjutas Ekholm

Ericsson püüdis palgata advokaate aitamaks Huaweid kohtuasjas Rootsi vastu.

„Väga huvitav on täheldada, et me rääkisime mitme Rootsi advokaadibürooga, kuid nad keelduvad Huawei abistamisest," märkis Ekholm.

Ericssoni turuosa Hiina 5G seadmete turul ulatub kümne protsendini. Rootsi telekommunikatsiooniseadmete gigant on äärmiselt sõltuv Hiina allhankijatest.

Hiina suursaadik ütles sügisel, et Hiina ettevõtete välistamine Rootsi 5G võrguehituselt hakkab avaldama negatiivset mõju Ericssoni Hiina ärile.

Ericssoni peakontor on Rootsis. Ettevõtte Rootsi üksuses töötab umbes 13 000 töötajat.

Võrguseadmete turu gigandi Huawei vastu kehtestatud piiranguid on põhjendatud ettevõtte tiheda seotusega Hiina armeega. Kõige aktiivsemalt ajab Hiina ettevõtete osalemise keelustamist Lääne 5G võrkude ehitusel USA.