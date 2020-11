Erik Laidvee lahkub Eesti Raudtee juhi kohalt

„Need on olnud pingelised ning huvitavad kolm ja pool aastat, mis mul oli au AS-i Eesti Raudtee juhtida. Selle aja jooksul oleme koos oma suurepärase ja pühendunud meeskonnaga suutnud täita enamuse nendest kümnest lubadusest, mis ma sellele ametikohale kandideerides andsin,“ ütles Laidvee, kes tunneb, et on andnud endast selle ajaga parima ning nüüd on õige hetk teatepult üle anda.

Nagu ka Eesti Raudtee uus nõukogu tõdes, on ettevõte hästi juhitud ning maine on võrreldes aastatetaguse perioodiga väga hea. Ajaloo suurim investeeringute programm meie taristul on käivitatud ja teostamisel ning äriühingu jätkusuutlik tegutsemine on tagatud“ märkis aasta lõpus ettevõtte juhi kohalt lahkuv Laidvee.

Eesti Raudtee nõukogu esimehe Sven Pertensi sõnul on juhatuse esimehe vahetus tingitud eelkõige omaniku ootuste uuenemisest ja nõukogu soovist varasemast enam keskenduda rahvusvaheliste kaubavoogude Eestisse toomiseks vajalike tingimuste loomisele. Nõukogu tänab Erik Laidveed Eesti Raudtee struktuuri arendamisel ja projektide käivitamisel tehtud töö eest ning soovib edu uute väljakutsete leidmisel.

Eesti Raudtee kuulutab lähipäevil välja avaliku konkursi uue juhatuse esimehe leidmiseks. Erik Laidvee võttis raudtee-ettevõtte juhi koha üle 15. mail 2017. Enne teda juhtis ettevõtet veidi enam kui poolteist aastat Sulev Loo, kes asus sellele kohale 2015. aasta septembris.