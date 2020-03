Eriolukord nõuab erisamme. Notaribüroode sulgemine võib kinnisvaraturule kaasa tuua jääaja

Notarite koja esimees, notar Merle Saar-Johanson, ütleb, et tema oma bürood veel ei sulge ehkki see volitus on büroo pidajatele antud. Küll aga ei saa välistada, et mõni büroo pannakse karantiini või tuleb otsus, et kõik ametkonnad peavad otsesuhtluse lõpetama. See viiks kogu notarite tegevuse äsja avatud kaugtõestuse lahenduse manu.

„Ma töötan praegu selle nimel, et eriolukorra kehtivuse ajal saaks teha ka kinnisvaratehinguid videosilla vahendusel. Hetkel justiitsministeeriumi määruses seda võimalust toodud ei ole. Meil ei ole veel siiski konsensust selles küsimuses," räägib Saar-Johanson. Kogu kaugtõestus on aga ise veel Eestis piloteerimise faasis ning kõik vead ja ohud ei pruugi veel olla välja tulnud. See muudab ka kinnisvaratehingute lisamise omajagu küsitavaks.

„Erilises olukorras võib aga see olla ühel hetkel ainuke võimalus notariga kohtumiseks. Erikorra ajal peaks see siiski võimalik olema," selgitab ta ning lisab, et kaugtuvastust ei saa teha veel ka abieluvara lepingute puhul, aga needki puudutavad väga tihti just kinnisvara.

Ärilehega suhelnud kinnisvaraeksperdid ütlesid, et kui tehinguid ei saa notariaalselt kinnitada, siis tekib turul nö jääaeg ehk tehinguid ei saa lõpuni viia. Võib juhtuda, et inimesed, kes juba oma eelmise eluaseme on maha müünud ning loodavad kolida uude koju, jäävad mõneks ajaks lausa kodutuks. Eriolukorra kestvuse pikkus on samas veel teadmata.

Notariaadi saadetud teate täistekst on selline:

