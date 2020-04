Eriolukorra mõju on jõudnud ligi 80 protsendi ettevõteteni

Kantar Emor küsis ettevõtjate käest eriolukorra mõju majandustegevusele ning uuris, millised on ettevõtjate hinnangud kriisi lahendamiseks astutud meetmetele. Uuringust ilmneb, et eriolukord on mõju avaldanud kaheksale ettevõttele kümnest. Enim on eriolukorrast tingitud liikumis- ja tegevuspiirangud kahju teinud majutus- ja toitlustusettevõtetele, kes moodustavad suure osa Eesti ettevõtlusmaastikust.

Praeguses situatsioonis tajub tõsist ebakindlust tuleviku osas pea kolmveerand kõigist ettevõtjatest, majutus- ning toitlustusettevõtetest lausa 90 protsenti.

Kantar Emori strateegiakonsultandi Karin Preegeli sõnul tähendab eriolukord paljudele ettevõtetele klientide vähenemist, mis 65 protsendi ettevõtjate sõnul sunnib neid oma tegevust piirama. Uuring näitas ka, et ligi pooltel on eriolukorras keeruline tegevust planeerida, lepinguid tühistatakse või lükatakse edasi ning puuduvad piisavad käibevahendid. Kolmandikku kõigist ettevõtetest (64 protsenti majutus- ja toitlustusettevõtetest) puudutavad kehtestatud piirangud, mis ei võimalda tegevust jätkata. „Need tulemused näitavad selgelt, et ettevõtete vastupidavus ning edukus kriisiolukorras sõltub kehtestatud meetmetest: kellele, mis tingimustes ning kui pikalt piirangud või toetused kehtestatakse," kommenteeris Preegel.

Olukorra tõsidusest kõnelevad ka ettevõtete kriisi üleelamiseks plaanitud tegevused: 63 protsenti otsib tegevuses kokkuhoiukohti, vähendatakse tööjõukulusid ning lausa 28 protsenti plaanib ettevõtte tegevuse ajutiselt peatada. Ligi 5 protsenti ettevõtetest plaanib tegevuse üldse lõpetada. Teravaimad kärped tööjõukulude osas on ees keskmise töötajate arvuga ettevõtetel.