Eriolukorras tegutsevad ärid küsivad pangalt üha enam mobiilseid makseterminale

Mõlemal juhul on küsitakse pangast makselahendusi, mis äri jätkamist võimaldaks.

SEB jaepanganduse valdkonna juhi Ainar Leppäneni sõnul peaks kliendile pakutav makselahendus igal juhul toetama konkreetse äri iseloomu vaatamata sellele, kas tegu on ajutise ümberkorralduse või püsiva tegevussuunaga.

„Pankadel on võimalik pakkuda laia valikut makseterminale, mis sobivad igale vajadusele ja teenindusolukorrale. Ilmselt kõige paindlikum ja soodsam lahendus on nutiterminal, mis töötab läbi nutitelefoni rakenduse. See on eeskätt neile kaupmeestele, kellel tehinguid pole arvuliselt palju ning kliendid ei oota järjekorras,“ selgitas Leppänen.

Mobiilsed makseterminalid sobivad näiteks kulleritele, liikuvatesse ostukohtadesse ning on tavaliste terminalidega võrreldes oluliselt paindlikumad.

„Viimastel nädalatel näeme, et paljud ettevõtted on vahetanud oma statsionaarse terminali mobiilse vastu, et pakkuda ostuvõimalust ka väljaspool tavapärast müügikohta või kauplust. See on ka igati mõistetav arvestades seda, et inimesed eelistavad endale kaupu koju tellida,“ lisas Leppänen.