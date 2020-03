Eriolukorras võib ettevõtja rahatagastuse asemel pakkuda rikkumise heastamist. Kuidas see käib?

Millised on heastamise eeltingimused? Seaduse järgi tohib heastamist pakkuda, kui heastamine on vastavalt asjaoludele mõistlik, heastamine ei tekita kahjustatud poolele põhjendamatuid ebamugavusi või kulutusi ning kahjustatud lepingupoolel ei ole õigustatud huvi heastamisest keelduda.

Need kõik on määratlemata mõisted, mille paneb vaidluse korral paika kohtupraktika lähtuvalt üksikjuhtumi asjaoludest. Näiteks kui isik on ostnud pileti klassikalise muusika kontserdile ja see jääb ära, siis ei saa temalt mõistlikkuse põhimõttest eeldada, et ta peab olema nõus sellega, kui talle pakutakse heastamisena võimalust osaleda mõni aeg hiljem elektroonilise muusika kontserdil. Samal ajal, kui isikule pakutakse heastamisena võimalust osaleda mõni aeg hiljem samal või sarnasel kontserdil, siis peaks selline olukord küll mahtuma mõistlikkuse piiridesse.

Oluline on siinkohal veel märkida, et isegi kui kahjustatud isikul on õigustatud huvi heastamisest keelduda kuivõrd heastamine ei ole asjaolusid arvestades mõistlik, siis peab ta heastamise ettepanekule mõistliku aja jooksul vastu vaidlema. Vastasel juhul tuleb tal olukorraga leppida.

Millal peab heastamist pakkunud pool oma kohustuse faktiliselt heastama? Seaduse järgi peab kohustust rikkunud lepingupool rikkumise heastama mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta on teisele poolele heastamise kavatsusest teatanud. Mis on mõistlik aeg, see sõltub jällegi üksikjuhtumi asjaoludest. Näiteks, kui heastamist takistavad avaliku võimu piirangud, siis ei tohiks mõistlik aeg mööduda kindlasti enne piirangute lõppemist.

Hoolimata sellest, et puudub teadmine, kui kaua koroonaviiruse leviku tõkestamisega seotud eriolukord kestab, tuleb Eesti ettevõtjatel leida nutikaid lahendusi oma lepinguliste kohustuste täitmiseks tulevikus. Klientidel tuleb aga eriolukorras olla paindlik ja leppida raha tagasiküsimise asemel mõistlike heastamisettepanekutega.