ERISAADE | Arto Aas: peame kiirelt õppima viirusega elama, muidu ei jõua neid kahjusid keegi kinni maksta!

"Tegelikult on ettevõtjate esimene soov, et me võimalikult kiirelt naaseks tavapärase elukorralduse ja äritegevuse juurde. Me peame õppima selle viirusega elama. See on siin, et jääda meie ümber. Jah, tervis on oluline. On tehtud tublisid samme, et see olukord kontrolli alla saada. Aga iga päev, mis me eriolukorras veedame, kus kliente ei ole, tulusid ei ole, kus inimesed on ebakindlad, ei tarbi midagi, ei julge tellida - see kõik mõjub meie majandusele laastavamalt kui isegi need tervisemõjud," rääkis Eesti Tööandjate Keskliidu juhina töötav endine riigikogulane.

"See on praegu meie sõnum valitsusele. Väga hea, et need esimesed abipaketid on välja käidud, neid kindlasti kasutatakse usinalt. Aga meie suur soov on see, et peaks nüüd keskenduma sellele, kuidas me tavapärase elu juurde tagasi saame. Muidu seda ühiskondlikku ja majanduslikku hinda ja mõju eelarvele ei suuda keegi kinni maksta," lisas Aas, kes hommikul intervjuus Terevisioonile hindas, et iga päev eriolukorras lisab hiljem majanduse taastumisele nädala.

Tavapärasema elukorralduse juurde naasmise üheks võtmeteguriks peab Aas võimalust praegusest laialdasemalt elanikke koroonatesti suhtes testida, samuti paljude töötajate varustamist tervisekaitsevahenditega.