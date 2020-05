ERISAADE | Eesti Energia juht naftahinna kokku kukkumisest: olime jõudnud põlevkiviõli selleks ja järgmiseks aastaks suuresti ette ära müüa

Riigi energiaettevõte tuli eile välja oma esimese kvartali majandustulemustega. Sooja talve otsa, tuli omakorda naftasõda ja siis veel koroonakriis. Kõik need puudutasid Eesti Energiat. Ettevõtte juhatuse esimees Hando Sutter räägib, kuidas tullakse toime ülimadala naftahinnaga, kas veel ühe õlitehase rajamine, mille valitsus keset koroonakriisi otsustas, tuleb ikka tasuv, ning vastab noortele aktivistidele, kes tahavad kohtutee jalge alla võtta tehase vastu. Samuti räägib ta sellest, kas Ida-Virumaal saadakse hakkama uute koondamisteta. Saatejuht on Raimo Poom.

Aasta alguses polnud teil lihtne – kõigepealt soe talv, kui elektrit tarbitakse vähem, siis naftasõda ja seejärel koroonakriis. Kas kunagi varem on nii keerulist olukorda üheskoos olnud?



Ilmselt ei ole kellelgi tänases Eestis ja maailmas nii keerulist olukorda olnud. Meil on täna käsil tervishoiu, meditsiinilise taustaga kriis ja majandusinimesed tunnevad end natuke abituna, sest sõltume sellest, kuidas meditsiiniinimesed selle kriisiga hakkama saavad ja kui ruttu saame normaalse elu juurde tagasi minna.

Aga vastab tõele, et enne, kui see kriis tuli, oli meil viimase 60 aasta kõige soojem talv. Oli palju tuult, kohati nii palju, et meie elektrivõrk sai pihta ja meil olid ajaloolised elektrikatkestused Lõuna-Eestis. Ja kogu meie regioonis on olnud ka väga palju sademeid. Ja võibolla me Eestis ei usu, aga Norras on nii palju lund, kui seal pole olnud viimased kümme aastat. See hakkab sulama ja sellest tekib nii palju hüdroenergiat, et seda on kokku umbes terve Eesti kolme aasta tarbimine.

Elektris on palju väga-väga palju, samas tarbimine on seoses koroonakriisiga ära kukkunud. Ja see kõik kokku on see, millega täna peame tegelema. Päris huvitav olukord.

Selle otsa siis ka naftasõda, mis maailmast üle käis. Kuidas madalad naftahinnad teie äri ja tulu teenimise võimalusi mõjutavad, sest põlevkiviõli on teil suur tootmisvaldkond?



Kui natuke pikemalt vaadata, siis esimeses kvartalis olid meie tulud suuremad, kui möödunud aasta samal ajal. Tegelikult oli meil esimene kvartal õli tootmises ja müügis väga korralik.