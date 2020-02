ERISAADE | Eesti Energia läks miljoneid puistates liiale? Paradoks: Lidli tuleku taustal ostukorv hoopis kallineb?

Saadet juhib Delfi toimetaja Karoliina Vasli, külalisteks Ärilehe ajakirjanik Siiri Liiva ning Kasuliku ajakirjanik Liisa Rebane.

Siiri on juba aastaid kajastanud Tootsi tuulepargi saagat ning käis ka sel nädalal toimunud oksjonil. Alghind oli 12,3 miljonit eurot, ent summa kerkis üle 50 miljoni euro. "See oli täiesti ettearvamatu. Eesti Energial tuleb pikalt selgitada, miks nii palju maksti."

Kas konkurent ajas kunstlikult hinda kõrgele? Mis saab edasi, kas projekt tasub ära?

Lisaks arutleme ka Lidli tuleku üle Eesti turule. Kasulik kajastas sel nädalal, et konkurendid on varmad hinnasulaks, ent reaalne elu näitab ikka, et asjad lähevad kallimaks - ostukorvi hind keskmisel tarbijal kerkib.

Mil Lidli poed uksed avavad? Täpne aeg on teadmata. Liisa valgustab, et välismaa keti kommunikatsiooniosakond vastuseid ei anna. Lisaks on saates juttu sellest, et Tallinna kerkib veel üks ostukeskus. Kas selleks on turul veel ruumi?

Kuula saadet: