ERISAADE | Eesti suursaadik räägib, kuidas britid karme piiranguid vastu võtavad ning millal normaalsus taastuda võib

Eelmise nädala lõpus tulid ärevad sõnumid Suurbritanniast, kus avastati COVID-19 eriti nakkav tüvi. Koheselt reageerisid maailma riigid ning peatasid lennud Ühendkuningriigi suunalt. Esimeste seas tegi seda Eesti.

Suursaadiku sõnul on inglased üldiselt seadusekuulekad inimesed ning ehkki karmide piirangute taas välja kuulutamine tuli neile šokina ning algselt täitusid metrood, rongijaamad ja lennuväljad inimestega, on nüüdseks rahu taas maa peal.

Huvitav on see, et Brexit ja COVID-19 on tekitanud olukorra, kus palju välistööjõudu on riigist lahkunud. Normaalse elu taastudes on aga vaja nii madalapalgalisi kui ka kõrgema kvalifikatsiooniga töötajaid. Intelmann prognoosib, et olukorra rahunedes tulevad välistöötajad tagasi. Neile tehakse spetsiaalsed viisad, mis võimaldavad tuua inimesi kohtadele, mida kohalikud täita ei suuda või ei soovi. Vahetumas on aga peamine odavat tööjõudu pakkuv riik - rumeenlased soovivad juba kõrgemat palka, neid hakkavad asendama ukrainlased.

Tiina Intelmann räägib podcastis kuivõrd teistsugune on inglaste elu võrreldes sellega, mida meie nautida saame. Millest kirjutab kohalik meedia? Miks Brexitist kohapeal nii vähe juttu on? Milline on peamine uuendus, mida me seoses 1. jaanuariga ja Brexitiga teadma peame?