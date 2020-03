ERISAADE | Eksperdid: Eesti toidujulgeolek võib olla ohus. Siseministeeriumi tänane sõnum teeb väga murelikuks

Põllumajandus- ja kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus ning Eesti Aiandusliidu juht Raimond Strastin rääkisid sellest, kui suur on meie enda tootmise võimekus, aga ka sellest, miks on neil nii palju vaja võõrtööjõudu.

"Probleemil on kaks tahku. Kevadhooaeg on ukse ees. Päris palju on täna neid, kes oleksid pidanud hakkama tulema Eestisse. Teine osa on neid lühiajalisi töötajaid, kes töötavad Eestis aastaringselt, aga kel hakkavad tööload lõppema. Neid oleks vaja pikendada. See on suur probleem," rääkis Sõrmus ja lisas, et eriti kriitiline on olukord loomakasvastussektoris, kus Ukraina ja teiste riikide töötajad täidavad olulisi kohti. Näiteks lüpsja koht, keda nii või naa tikutulega taga aetakse.

Saates tuli välja tõsiasi, et kriisi ajal ei anna põllumajandus- ja aiandustöid kuidagi edasi lükata. Kui töökäsi ei ole, siis teevad ettevõtjad kiireid otsuseid.

"Meilt on küsitud viimastel päevadel, et millest me räägime. On suur majanduskriis tulemas ning tuhanded, kümned tuhanded inimesed jäävad töötuks. Miks peame tooma välismaalt? Väga oluline on mõista, et meil ei ole võimalik töid peatada. Palun siin mõistmist. Probleem on vaja lahendada. Oleme normaalseks riigiks arenenud, kus inimesed tööd kaotades ei ole kohe vihma käes. On töötukassa, erinevad meetmed. Põllumajandusel on aga kiire. Kutsun muidugi kõiki inimesi, kes soovivad tulla, võtke ühendust tootjatega. Piimalaudad janunevad lüpsjate järele. Töö ei ole lihtsate killast," räägib Sõrmus.