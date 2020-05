ERISAADE | Ettevõtjate esindajad ütlevad, millised on olnud seniste meetmete suurimad vead ja mida on ellujäämiseks kindlasti vaja

Eriolukorra Erisaates rääkisid Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete assotsiatsiooni asepresident Marina Kaas ja Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Maarika Liivamägi senistest valitsuse tegemistest.

"Mis puudutab seda, et väikesed on saanud rohkem kui suured, siis järgmine nädal on eriolukorra teine kuu. Seni on avatud vaid töötukassa palgatoetus, mis on samaväärne suurtele ja väikestele. Väikestele on seal isegi rohkem piiranguid ja vähem võimalusi. See, nagu kõik teised kriisi meetmed, mis on kahetsusväärne, arvestavad ainult töölepinguga töötajaid," tõi Kaas välja.

Ta lisas, et kui sa oled natukene innovaatilisem, näiteks kontaktivaba majutusasutus või ettevõtja, kes kasutab alltöövõtjaid, kes on ise väikesed ettevõtjad. Või on sul käsundusleping, mis on samuti viimase aja trend, siis sa ei saa osa ei töötukassa ega teistest meetmetest.

"Siin ei saa ma nõus olla, et väikesed on saanud rohkem kui suured. Suurtel on paremad võimalusd saada ka pankade ja rendileandjetega kokkuleppele," ütles Kaas.

Maarika Liivamägi tõdes, et paraku jäid suured majutusasutused ja restoranid EASi meetmest ilma, kuid valikuid tuleb teha, sest tegutsetakse piiratud ressursside tingimustes. Väga hea ja edukas meede on tema sõnul töötukassa toetus.

"Sõnum, mida tahaks edasi anda, on see, et vähemalt meie sektorile peaks töötukassa meede kestma aasta lõpuni," ütles Liivamägi.

Mida arvavad Kaas ja Liivamägi ettevõtjate kaasamisest ning mida peaks veel tegema, et Eestis ei tuleks tohutut pankrottide ja töötute tekkimise lainet, kuula või vaata podcastist. Lisaks kuuled ka, milline on ehk seni kõige vähem läbimõeldud otsus.