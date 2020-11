ERISAADE | Hajutamine toob teatritele ja külastajatele kaasa lisaprobleemi

Erisaates räägivad Estonia teatri müügijuht Kristel Ruubel ja Draamateatri kommunikatsioonijuht Tanel Tomson sellest, kuidas teatrid tulevad toime 28. novembril kehtiva hakkava reegliga, kus Harjumaal ja Ida-Virumaal on saalides lubatud 50 protsendiline täituvus, teistes maakondades on saali lubatud kuni 400 inimest.

Mõlemad külalised on sama meelt, et ootamatu valitsuse seekordne samm ei olnud. Teine laine oli teada ning erinevalt Lätist, Leedust ja Soomest hoitakse esialgu teatreid Eestis vähemalt lahti. Rootsigi on tõenäoliselt liikumas sulgemise teed.

Estonia teater teavitab neid, keda ümberkorraldused puudutavad, e-kirja või telefoni teel.

„Kahjuks lähevad paljud kirjad rämpsposti. Soovitame inimestel kontrollida. Kes on kassast ostnud pileti nö incognito, neil palume meiega ise ühendust võtta," selgitab Ruubel.

Tanel Tomson ütleb, et Draamateatri puhul saavad teavituse kõik, ka need, kes saavad tulla. Seda selleks, et kellelgi ei jääks üles kahtlust, kas ma ikka tohin või ei tohi kohale ilmuda.

Inimeste arvu vähendamise ja nende harvendamise puhul tekib aga üks probleem. Kui kellelgi mõnel külastajatest peaks esinema tagant järgi positiivne test, siis varem sai kaardistada tema lähiümbruse. Uksel hajutades aga enam ei saa.

„See ei tööta. Ei saa tuvastada. Peab lootma HOIA rakendusele, mida kõik ei kasuta. Oleme kartlikumatele teinud turvalised tsoonid rõdudel või saali äärtes. Kui aga inimene soovib istuda kohale, mis piletil kirjas, siis me takistusi ei tee," ütleb Tomson.

Kristel Ruubel kinnitab ka, et inimesed võivad istuda kohal, kuhu nad pileti on ostnud. Teine rõdu on tavaliselt üsna tühi ja vabu kohti võib teisigi olla, kui on siiski soov eralduda.

Mõlemas teatris on viimaste arengute tõttu ise etendusele tulekust loobunud umbes 10-15% varem pileti ostnutest.

Kuula podcastist, kuidas on teatrid ise toime tulnud pandeemiaga. Kuidas helistamise ja e-kirjade saatmise protsess täpsemalt välja näeb ning kuidas töötavad muud teatrielu osad nagu kohvik, vaheaja tellimused ja garderoob.