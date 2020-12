ERISAADE | Head uudised tuhandetele ettevõtjatele. Kuidas jagab töötukassa laiali 16 miljonit eurot? Tanel Saarmann reporter RUS 5

Töötukassa nõukogu esimees Peep Peterson, kes oli äsja tulnud töötukassa nõukogu istungilt, selgitab „Erisaates”, kuidas jagatakse laiali 16 miljonit eurot toetust. Tema sõnul võidakse osa piiranguid juba aasta alguses leevendada, kuid võib minna ka teistpidi. Ettevõtjad peavad mitme allkirjaga tõendama, et raha jõuab ikkagi töötajatele ja et nad on saanud majanduse osalisest sulgemisest tõepoolest kahju.